Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera le grand sujet localement pour cette élection. Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, il y a deux ans, le RN tirait son épingle du jeu à Therdonne. On retrouvait en effet David Magnier en tête au premier tour, avec 33,25% dans la cité, qui votait pour la 1ère circonscription de l'Oise. Mais c'est en revanche Victor Habert-Dassault (Les Républicains) qui avait séduit les électeurs de Therdonne au second tour, avec 51,33%.

11:02 - Therdonne : démographie et socio-économie impactent les législatives

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Therdonne comme dans toute la France. Dotée de 505 logements pour 1 126 habitants, la densité de la commune est de 116 habitants/km². Ses 55 entreprises démontrent une économie florissante. Dans le village, 38% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 5,62% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 37,84% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 41,81% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 167,14 €, accable une ville qui vise un avenir prospère. À Therdonne, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.