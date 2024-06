Résultat des législatives à Thiais : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Thiais convoité L'autre incertitude qui accompagne ces élections législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire, un an après l'éclatement de la Nupes. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Thiais, le binôme Nupes avait en effet glané 34,71% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 37% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (31,55% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,84% pour Yannick Jadot, 2,44% pour Fabien Roussel et 1,38% pour Anne Hidalgo). Aux élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 12,49% à Thiais. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry (23,9%), ainsi que de ceux de l'EELV Marie Toussaint (4,46%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,05%) le 9 juin. Soit un cumul de 41% sur place.

18:42 - Le RN favori pour les législatives à Thiais ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Si on s'en tient à la progression du RN qui se dégage des dernières élections au niveau national, soit environ huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN pourrait se situer à environ 19% à Thiais. Un chiffre qui concorde avec les points également grappillés par le mouvement dans la zone ces dernières années, correspondant en effet à 6 points de parts de voix.

15:31 - Le RN vaincu à Thiais lors des européennes du 9 juin Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi évident au moment d'analyser le scrutin des législatives. Le trio de tête des récentes européennes à Thiais était en effet composé de la liste de Valérie Hayer, troisième avec 14,72% des bulletins, précédée de la liste de Jordan Bardella avec 22,92% et enfin la liste de Manon Aubry avec 23,9%, couronnée sur place.

14:32 - Une longueur d'avance pour Jean-Luc Mélenchon à Thiais lors de la présidentielle 2022 Avec 14,56%, c'est un trop faible résultat qu'avait obtenu Marine Le Pen à Thiais au premier tour de l'élection du président de la République en 2022. La patronne du RN était surclassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 31,55% et 29,42% des suffrages. Le second round laissera sur le carreau Marine Le Pen, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 70,54% contre 29,46% pour Le Pen.

12:32 - Quel résultat lors des législatives 2022 à Thiais ? Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Thiais il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 11,01% au premier tour, contre 34,71% pour Rachel Keke (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Thiais votant pour la 7ème circonscription du Val-de-Marne. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents estampillés La République en Marche avec 47,45% contre 52,55% pour les vainqueurs. C'est en revanche Roxana Maracineanu (La République en Marche) qui arrivait premier au finish cette fois.

11:02 - Thiais : démographie, élections et stratégies politiques Dans le cadre de la campagne électorale législative, Thiais est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 31 097 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 2 351 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (25,54%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Thiais forme une communauté diversifiée, avec ses 4 582 résidents étrangers, soit 14,88% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 11,01%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2733,27 euros par mois. À Thiais, les spécificités locales se mêlent aux objectifs français.

09:32 - C'est l'heure de voter à Thiais : les législatives débutent À Thiais, l'abstention constituera l'une des grandes inconnues du scrutin législatif. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 31,69% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 25,24% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 55,03% au premier tour et seulement 55,04% au deuxième tour. La perte de pouvoir d'achat et son impact sur la vie des ménages sont notamment susceptibles de renforcer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Thiais.