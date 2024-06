Résultat des législatives à Thoiry : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Quels résultats pour les européennes à Thoiry il y a trois semaines ? Le nom de celui ou celle qui l'a emporté lors des dernières élections le 9 juin reste autrement plus marquant. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a dominé les élections du Parlement européen 2024 à Thoiry. Le mouvement a séduit 24,09% des voix, devant Raphaël Glucksmann à 16,82% et Valérie Hayer à 15,61%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Thoiry au premier tour de la dernière présidentielle C'est probablement l'élection du chef de l'Etat qui est l'élément le plus parlant sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 20,09% contre 33,95% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse finissaient au pied de ce podium avec respectivement 19,17% et 8,31% des voix. Et Marine Le Pen ne créait pas la surprise au second tour, avec 34,07% contre 65,93%.

12:32 - Des législatives positives pour le parti présidentiel la dernière fois En 2022, aux législatives, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Thoiry, obtenant 12,37% des votes sur place, contre 25,76% pour Karl Olive (LREM). Sur la commune de Thoiry, c'est finalement une majorité Ensemble ! - Majorité présidentielle qui sera préférée lors du second tour, confirmant la défaite du RN.

11:02 - Élections législatives à Thoiry : impact de la démographie et de l'économie locale Quelle influence la population de Thoiry exerce-t-elle sur les résultats des législatives ? Avec un taux de chômage de 6,82% et une densité de population de 200 hab/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (86,34%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 602 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,15%) met en évidence des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,9%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (46,17%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Thoiry, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

09:32 - Election à Thoiry : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette localité lors des dernières consultations politiques ? Durant les européennes du mois de juin 2024, le taux de participation s'élevait à 61,21% dans la commune de Thoiry, contre une participation de 59,23% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 56% au premier tour. Au second tour, 51,81% des votants se sont déplacés. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour.