19:51 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Thônes à la loupe La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir son score aller directement vers le Nouveau Front populaire lors des élections de 2024 ? La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait atteint 10,89% à Thônes il y a quelques jours. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche ce 30 juin, puisque l'union ripolinée peut virtuellement se situer à 22% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'occasion du premier tour des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 19,36% des suffrages dans la commune. Une somme à mettre en perspective enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 13 points à Thônes Que peut-on retenir de l'ensemble de ces statistiques ? Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été arrachés par le RN dans la localité entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à près de 20% ou plus à Thônes ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance de Bardella dans la moyenne à Thônes le 9 juin dernier Une élection très récente a modifié l'équilibre trouvé en 2022. C'est en effet la liste poussée par Bardella qui a dominé les élections européennes 2024 à Thônes, avec 30,39% des électeurs (823 voix) devant la liste portée par Valérie Hayer avec 18,17%, suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 10,89%.

14:32 - Thônes avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle C'est sans doute l'élection présidentielle qui en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Thônes avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 19,66%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, crédité de 31,75% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot finissaient au pied de ce podium avec respectivement 15,45% et 8,08% des voix. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 35,93% contre 64,07%.

12:32 - Quel verdict dans les urnes lors des législatives 2022 à Thônes ? Au premier tour des élections législatives 2022, Thônes, couverte par la 2ème circonscription de la Haute-Savoie, verra le binôme Divers droite l'emporter avec 22,38%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 12,68%. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! - Majorité présidentielle (60,81% contre 39,19% pour le RN). Mais c'est Antoine Armand (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui prenait l'avantage cette fois.

11:02 - Le poids démographique et économique de Thônes aux législatives En pleine campagne électorale législative, Thônes se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 6 600 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 761 entreprises, Thônes se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 17,79% des résidents sont des enfants, et 8,11% de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La présence de 293 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 5,26%, contribue à son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 4,97%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2267,62 € par mois. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Thônes contribue à préparer l'avenir de la France.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Thônes pour les élections législatives Ce 30 juin 2024, lors du premier tour des élections législatives à Thônes, qu'en sera-t-il de la participation ? Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, sur les 4 727 personnes en âge de voter dans la ville, 76,92% avaient participé au vote. La participation était de 81,28% au premier tour, c'est-à-dire 3 842 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,38% au premier tour. Au deuxième tour, 48,1% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Thônes ? La flambée des prix des matières premières qui plombe les finances des familles, cumulée avec les préoccupations liées à la situation géopolitique actuelle, pourraient renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Thônes.