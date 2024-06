En direct

19:50 - Sur qui vont se transférer les orphelins de la Nupes à Tiercé ? Une autre interrogation qui enveloppe ces législatives est celle du choix des électeurs de gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire, un an après la dispersion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. La liste PS-Place publique emmenée par Raphaël Glucksmann avait obtenu 15,18% à Tiercé il y a quelques jours. Mais la gauche pourrait faire plus dans la soirée, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 26% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La réserve de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Tiercé, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 23,81% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 11 points arrachés en 5 ans par le RN à Tiercé Alors que déduire de cette combinaison de scores ? La progression du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Tiercé entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut imaginer que le RN sera à environ 30% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Tiercé dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella le 9 juin Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques semaines reste autrement plus marquant. 31,86% des suffrages sont en effet tombés vers la liste RN de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Tiercé, face à Valérie Hayer à 18,84% et Raphaël Glucksmann à 15,18%. Le RN attirait ainsi 636 électeurs de Tiercé.

14:32 - 36,08% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Tiercé C'est certainement le choix de celui qui va présider la France qui est le meilleur révélateur sur les préférences des habitants d'une commune. Tiercé avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 22,67%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, porté par 36,08% des suffrages. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec seulement 15,81% et 6,65% des suffrages. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 34,95% contre 65,05%.

12:32 - Des élections législatives favorables pour le clan macroniste il y a deux ans Le nombre d'électeurs séduits par la formation RN portée par Jordan Bardella au premier tour sera un enjeu au niveau local pour ces élections législatives. Le RN avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Tiercé, comptant 19,73%des suffrages, alors que les candidats LREM obtiendront 33,88% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore François Gernigon (Ensemble !) finalement en tête localement.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Tiercé La structure démographique et socio-économique de Tiercé détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des élections législatives. Dans la commune, 32% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 27,7% ont 60 ans et plus. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Un salaire moyen mensuel net de 2218,89 euros/mois montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 1 775 votants. Le nombre de familles monoparentales (7,4%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,86%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Tiercé mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,9% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Tiercé : l'abstention en question L'étude des dernières consultations démocratiques est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Pendant les dernières européennes, 42,75% des personnes aptes à voter à Tiercé avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 45,54% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,2% au premier tour et seulement 52,71% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 3 547 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 20,33% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 19,56% au second tour.