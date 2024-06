Résultat des législatives à Tillé : l'élection 2024 en direct

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Tillé comme partout ailleurs. Avec une population de 1 272 habitants répartis dans 567 logements, ce village présente une densité de 73 hab par km². Ses 109 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (86,6%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,2% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 43,58% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 87,74 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Tillé, les spécificités locales se joignent aux objectifs français.

Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des élections passées. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes élections européennes, le taux de participation s'élevait à 55,29% des électeurs de Tillé. La participation était de 56,81% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,1% au premier tour. Au second tour, 49,94% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Tillé ? Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 875 personnes en âge de voter dans la commune, 76,46% étaient allées voter. La participation était de 76,11% au premier tour, soit 666 personnes.

08:02 - Bureau de vote de Tillé : les horaires d'ouverture

Les horaires d’ouverture du bureau de vote de Tillé sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Ce dimanche 30 juin 2024, les 879 votants de Tillé sont appelés aux urnes pour le premier tour des législatives, cruciales pour déterminer la composition de l'Assemblée nationale pour les prochaines années. En 2022, les précédentes législatives ont eu lieu les 12 et 19 juin. Elles faisaient suite au scrutin présidentiel d'avril 2022 où Emmanuel Macron a remporté la victoire face à Marine Le Pen. Ce scrutin est le moment idéal pour les candidats du bloc présidentiel de se distinguer auprès des électeurs de la ville. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.