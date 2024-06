Résultat des législatives à Tilloy-lès-Mofflaines : l'élection 2024 en direct

11:02 - Les données démographiques de Tilloy-lès-Mofflaines révèlent les tendances électorales

Les données démographiques et socio-économiques de Tilloy-lès-Mofflaines mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'impacter les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 187 habitants par km² et un taux de chômage de 8,68%, les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (13,7%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 543 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,45%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (6,19%) indique des défis de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, de 8,2% à Tilloy-lès-Mofflaines, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux politiques relatives à l'éducation et au logement étudiant.