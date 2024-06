En direct

19:46 - Sur quel candidat vont se porter les supporters de la Nupes à Tilly-sur-Seulles ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les esprits lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui se présente en 2024. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Tilly-sur-Seulles, le binôme Nupes avait en effet enregistré 24,19% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann a plus récemment atteint 10,34% à Tilly-sur-Seulles le 9 juin. Mais on peut en revanche remonter ce score à 19% pour la gauche pour ces législatives dans la commune, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de l'insoumise Manon Aubry (4,48%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,48%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,85%).

18:42 - 8 points gagnés en 5 ans par le Rassemblement national à Tilly-sur-Seulles Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été gagnés par le RN sur place entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme progression. On ne peut donc pas exclure que le RN dépassera les 34% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Tilly-sur-Seulles il y a trois semaines ? Se retourner sur le tout dernier test électoral semble aussi pertinent au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. 35,96% des suffrages sont en effet tombés vers le RN de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Tilly-sur-Seulles, contre Valérie Hayer à 15,74% et Raphaël Glucksmann à 10,34%. Le mouvement nationaliste cumulait ainsi 233 électeurs de Tilly-sur-Seulles.

14:32 - 30,23% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Tilly-sur-Seulles La préférence des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection du président de la République. Marine Le Pen avait frappé fort à Tilly-sur-Seulles à l'issue de la présidentielle 2022 avec un score de 30,23% dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 27,15% et 18,03% des voix. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec seulement 4,61% des voix. Avec 48,2%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,8%.

12:32 - Quel résultat à Tilly-sur-Seulles pour Ensemble aux législatives 2024 ? Le score obtenu par le RN sera le grand sujet pour cette législative 2024, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Aux législatives en 2022 à Tilly-sur-Seulles, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 26,3% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 26,46% pour Fabrice Le Vigoureux (Ensemble !) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant cette fois la première place au binôme Nupes avec 53,65%. C'est ainsi Emma Fourreau (Nupes) qui arrivait premier au finish.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Tilly-sur-Seulles : ce qu'il faut retenir Quel portrait faire de Tilly-sur-Seulles, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 786 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 85 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 520 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 24,35% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 20,44% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 28,44% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 51,92% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 458,65 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. À Tilly-sur-Seulles, où les moins de 30 ans représentent 40% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Tilly-sur-Seulles L'observation des derniers rendez-vous électoraux permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Début juin, lors des européennes, 1 295 personnes en capacité de participer à une élection à Tilly-sur-Seulles avaient pris part au scrutin (soit 52,12%), contre une participation de 56,3% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,59% au premier tour. Au deuxième tour, 44,84% des citoyens ont exercé leur droit de vote. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle atteignait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.