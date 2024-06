Résultat des législatives à Tôtes : l'élection 2024 en direct

Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi logique au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef, a dominé les élections du Parlement européen à Tôtes. Le bulletin a cumulé 49,47% des votes, soit 278 voix, face à Valérie Hayer à 12,81% et Raphaël Glucksmann à 8,01%.

C'est certainement le scrutin présidentiel qui est le meilleur indice sur l'inclinaison des habitants d'une commune. L'élection à la présidence de la République avait servi un flagrant avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Marine Le Pen terminait à 39,14% au 1er round contre 26,95% pour Emmanuel Macron et 13,36% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Valérie Pécresse devait se contenter de la quatrième place avec 4,3% des suffrages pour sa part. La cheffe du RN s'imposait enfin au second round dans la commune avec 53,86%, devant Emmanuel Macron à 46,14%.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Tôtes

Devant le bureau de vote de Tôtes, les citoyens se rassemblent pour choisir leur député. Dotée de 715 logements pour 1 575 habitants, la densité de la commune est de 208 habitants par km². Ses 102 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la ville, 40% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,99% de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 21,32% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 41,16% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 928,13 €, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. À Tôtes, où la jeunesse équivaut à 40% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.