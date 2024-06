Résultat des législatives à Tours : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:54 - La gauche avec le RN et Ensemble en duel à Tours pour ces élections législatives 2024 ? Alors que la Nupes avait accumulé les votes lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle coalition qui s'avance pour ces élections. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Tours, la Nupes avait en effet obtenu 37,71% des votes si on englobe les 2 circonscriptions de la ville. Un score à affiner avec les 39% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Aux européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 19,5% à Tours. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 42% sur place.

18:42 - À Tours, un Rassemblement national favori ? Que déduire de tous ces chiffres ? Les sondages prédisent un parti de Jordan Bardella à 33% des suffrages dans l'Hexagone ce dimanche 30 juin, soit quinze points au-dessus de son score des élections législatives 2022. Selon un calcul simpliste, cette dynamique doit le porter à 25% à Tours, soit 15 points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a pris ici que 3 points de plus entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier par exemple. De quoi freiner les ardeurs lepénistes.

15:31 - Tours à contre-courant lors des élections du 9 juin Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus avisé encore, au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est révélateur, même si toutes les villes ne sont pas touchées de la même façon. Le RN n'a pas percé il y a quelques semaine en effet, à Tours, la liste de Bardella terminant deuxième avec 17,88% aux élections européennes. C'est la liste de Raphaël Glucksmann qui fini en tête avec 19,5%.

14:32 - Tours avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle Avec 13,22%, c'est un trop faible score qu'avait enregistré Marine Le Pen à Tours au premier tour de l'élection du président de la République en 2022. La patronne du RN était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 30,11% et 29,91% des bulletins exprimés. C'est finalement Emmanuel Macron qui finira victorieux à 73% contre 27% pour Le Pen au deuxième tour sur place.

12:32 - Que peuvent montrer les résultats des législatives 2022 pour Tours ? Le résultat du plus récent scrutin législatif semble un indice précieux au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Lors des dernières législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Tours, obtenant 10,83% des suffrages sur place, contre 37,71% en moyenne pour les candidats LFI-PS-PC-EELV répartis sur les 2 circonscriptions couvrant la commune. Dans le détail, pour ce premier tour, on trouvait ainsi en tête dans la ville Charles Fournier (NUP) dans la 1re circonscription avec 39,6% et Sabine Thillaye (ENS) dans la 5e circonscription avec 27,05%. Ca n'ira pas mieux au second tour, le RN étant toujours inexistant et laissant la place aux candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle pour la première position localement.

11:02 - Tours : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections A la mi-journée des législatives, Tours foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 137 658 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 10 673 entreprises démontrent une économie favorable. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (59,09%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. La présence de 12 402 résidents étrangers contribue à son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2292,41 € par mois, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 16,83%, synonyme d'une situation économique fragile. À Tours, où les moins de 30 ans correspondent à 43% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Les législatives démarrent à Tours : quel sera le taux d'abstention ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin, lors du premier tour des élections législatives à Tours (37000) ? Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, parmi les 82 336 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 29,1% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 31,53% au deuxième tour. En proportion, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,06% au premier tour et seulement 52,71% au second tour. La baisse du pouvoir d'achat pourrait entre autres impacter la participation à Tours.