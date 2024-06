Résultat des législatives à Trémery : l'élection 2024 en direct

C'est certainement le choix de celui qui va présider la France qui est le meilleur révélateur sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait frappé particulièrement fort à Trémery à l'issue de la dernière présidentielle 2022 avec pas moins de 32,04% des suffrages au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 30,54% et 13,32% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 5,84% des suffrages pour sa part. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,23% contre 51,77%.

11:02 - Trémery : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

À Trémery, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des législatives. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans le bourg, 14,55% des résidents sont des enfants, et 8,98% ont plus de 75 ans. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (7,51%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 398 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (9,98%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,46%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Trémery mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,81% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.