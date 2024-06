Résultat des législatives à Troisfontaines : l'élection 2024 en direct

Dans les rues de Troisfontaines, les élections sont en cours. Dotée de 675 logements pour 1 250 habitants, la densité de la commune est de 100 hab par km². Avec 86 entreprises, Troisfontaines se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 16,1% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 9,4% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, dont 42,6% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 52,02% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 40,20 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Troisfontaines montre l'intérêt des habitants pour les idées de la France.

09:32 - Participation à Troisfontaines : quelles perspectives pour les législatives ?

L'une des grandes inconnues de ces législatives sera indiscutablement la participation à Troisfontaines (57870). Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 40,43% au premier tour et seulement 33,5% au second tour. En comparaison, à l'échelle de la France, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 72,21% des votants de la commune. Le taux de participation était de 75,17% au second tour, c'est-à-dire 769 personnes.