Comment la composition démographique de Troissereux façonne les résultats électoraux ?

Quel portrait faire de Troissereux, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 355 habitants répartis dans 583 logements, ce village présente une densité de 81 hab par km². L'existence de 121 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans le village, 35% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 7,13% de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, dont 31,4% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 43,9% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 44,20 €, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Troissereux, les intérêts locaux se joignent aux défis français.