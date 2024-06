En direct

19:48 - Un potentiel de 18% à 23% pour la gauche à Urt La gauche unie aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Nouveau Front populaire ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Lors des européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 14,86% à Urt. Un chiffre qui devrait croître ce 30 juin, puisque l'union relookée s'élève virtuellement à 23% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Urt, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 18,02% des votes dans la commune. Un score à affiner enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - 10 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Urt Difficile d'y voir clair dans tous ces scores. Mais des tendances se dégagent… Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été glanés par le RN au niveau de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. On peut donc juger possible que le RN soit pas loin des 20% voire plus à Urt ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella dans sa moyenne nationale à Urt début juin Revenir sur le séisme du 9 juin nous semble aussi indispensable au moment de se préparer au scrutin de ces législatives. C'est en effet la liste d'extrême droite poussée par Bardella qui s'est arrogée les élections européennes il y a trois semaines à Urt, avec 29,42% des votes (291 voix) devant celle de Valérie Hayer avec 15,07%, suivie par Raphaël Glucksmann avec 14,86%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Urt au premier tour de l'élection présidentielle Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Urt avec 20,88% contre 28,84% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle finissaient au pied de ce podium avec respectivement 15,55% et 13,49% des voix. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 41,76% contre 58,24%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite au premier tour ? Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera observé avec le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Les élections législatives 2022 à Urt ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 16,88% dans la commune, qui votait pour la 5ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques, alors que les candidats La République en Marche réuniront 34,27% des voix. Au deuxième round, c'est encore Florence Lasserre qui glanera le plus de votes, avec 59,26% sur la seule circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Les enjeux locaux d'Urt : tour d'horizon démographique Quel portrait faire d'Urt, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 1 072 logements pour 2 339 habitants, la densité de la ville est de 117 hab par km². Ses 168 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la commune, 19,44% des résidents sont des enfants, et 28,21% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 38,96% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 39,56% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 381,23 €, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. Finalement, Urt incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - La mobilisation des habitants aux législatives à Urt Le taux de participation constituera indéniablement un facteur fort de ces élections législatives à Urt. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 79,1% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 80,76% au premier tour, soit 1 440 personnes. En proportion, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,04% au premier tour. Au deuxième tour, 52,23% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Urt ? La baisse du pouvoir d'achat pourrait ramener les électeurs d'Urt vers les urnes.