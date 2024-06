Résultat des législatives à Val de Chaise : l'élection 2024 en direct

14:32 - Val de Chaise avait voté Macron lors de la dernière présidentielle

Le choix du locataire de l'Elysée est probablement la principale clé pour jauger une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Val de Chaise lors du premier tour de la présidentielle avec 29,16%, dépassant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 26,98%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 14,47% et 7,46% des suffrages. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 46,97% contre 53,03%.