Résultat des législatives à Val-de-Saâne : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Un 51,93% largement au-dessus de la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Val-de-Saâne début juin Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus avisé encore, au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Car le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est un véritable marqueur. C'est en effet la liste Rassemblement national portée par Bardella qui a remporté les élections européennes il y a trois semaines à Val-de-Saâne, avec 51,93% des votes devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 11,05%, elle-même suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 8,95%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Val-de-Saâne lors de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection à la présidence de la République. Performance notable : le Rassemblement national avait réalisé au premier tour un pourcentage plus élevé aux législatives 2022 à Val-de-Saâne que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. La candidate avait rassemblé 38,13% au premier tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 25,38% et 12,99%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 58% contre 42%).

12:32 - Quel verdict pour le Rassemblement national ce dimanche soir à Val-de-Saâne ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera déterminant au niveau local pour ces élections. Le Rassemblement national arrivait en première position à Val-de-Saâne lors des législatives de 2022. C'est en effet Anaïs Thomas qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 39,63% dans la commune, qui faisait partie de la 10ème circonscription de la Seine-Maritime. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 59,77%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 40,23%.

11:02 - Val-de-Saâne : quand les données démographiques façonnent les urnes La composition démographique et socio-économique de Val-de-Saâne définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des législatives. Dans la localité, 34% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 25,88% de 60 ans et plus. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (77,22%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 551 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,23%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,6%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Val-de-Saâne mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 14,84% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - Election à Val-de-Saâne : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Au cours des dernières années, les 1 509 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Il y a trois semaines, à l'occasion des précédentes européennes, 1 039 inscrits sur les listes électorales de Val-de-Saâne (Seine-Maritime) avaient pris part au scrutin (soit 56,98%), à comparer avec un taux de participation de 60,25% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 50,69% au premier tour et seulement 51,24% au deuxième tour. Pour comparer, au niveau du pays, la participation aux élections législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, moins qu'en 2017.