En direct

19:41 - Les électeurs de la gauche unie scrutés Une autre incertitude de ces législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire. Aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 8,49% à Vallabrègues. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de l'insoumise Manon Aubry (4,16%), Marie Toussaint (5,82%) ou encore ceux du PCF Léon Deffontaine (2%) le 9 juin. Soit un cumul tournant autour des 19% sur place. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Vallabrègues, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 20,79% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Les législatives à Vallabrègues peuvent-elles échapper au Rassemblement national ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN semble déjà forte à Vallabrègues entre le score de Jordan Bardella en 2019 (45,2%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (51,41%), de l'ordre de 6 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages donnant plutôt au RN une progression de 15 points en comparaison des législatives 2022 dans l'ensemble du pays, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas loin des 50% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un énorme 51,41% pour le RN à Vallabrègues il y a trois semaines Revenir sur le séisme du 9 juin peut aussi sembler sensé au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella, a fini première des européennes à Vallabrègues. Le bulletin a enregistré 51,41% des suffrages, face à Valérie Hayer à 8,65% et Raphaël Glucksmann à 8,49%.

14:32 - Vallabrègues avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 Le choix de celui qui va présider la France est incontestablement la meilleure loupe pour évaluer une préférence politique locale. Il faut noter que le RN avait récolté au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle. Elle avait accumulé 37,73% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 20,8% et 13,08%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 61,17% contre 38,83%).

12:32 - Nouveau coup de force pour le Rassemblement national à Vallabrègues ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera l'observation majeure pour ces élections des députés 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Vallabrègues lors des législatives 2022. C'est en effet Yoann Gillet qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 44,94% dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription du Gard. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 60,71%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 39,29%.

11:02 - Vallabrègues : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la commune de Vallabrègues, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 96 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,88%, les problématiques relatives au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (26,77%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 545 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,93%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,71%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Vallabrègues mettent en relief une diversité de qualifications, avec 23,6% des résidents sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Vallabrègues L'observation des rendez-vous électoraux précédents permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes européennes, 1 060 personnes en capacité de participer à une élection à Vallabrègues s'étaient rendues aux urnes (soit 57,83%). Le taux de participation était de 57,38% en 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 51,95% au premier tour. Au second tour, 50,62% des citoyens ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 79,04% dans la ville. Le taux de participation était de 79,06% au second tour, c'est-à-dire 827 personnes.