Résultat des législatives à Valliquerville : l'élection 2024 en direct

17:23 - Au début du mois, la piqure de rappel du RN à Valliquerville Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme d'autant plus évident au moment d'anticiper le scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur important. Dans le détail, 236 votants de Valliquerville se sont en effet tournés vers le Rassemblement national il y a quelques jours, aux européennes. La liste, avec Jordan Bardella tête de liste, a attiré ainsi 36,09% des voix contre Valérie Hayer à 18,2% et François-Xavier Bellamy à 11,93%.

14:32 - Quel a été le verdict de la présidentielle 2022 à Valliquerville ? La présidentielle est incontestablement la meilleure loupe pour estimer une préférence politique locale. Valliquerville avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 28,24%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 33,93% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 12,39% et 6,81% des voix. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 44,55% contre 55,45%.

12:32 - Un premier tour positif pour le parti présidentiel il y a deux ans Analyser le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Valliquerville, comptant 20,41%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle obtiendront 36,36% des voix. Il ne fera pas mieux au second tour, le parti voyant également le binôme La République en Marche remporter le scrutin.

11:02 - Valliquerville : élections législatives et dynamiques démographiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Valliquerville mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'influencer les résultats des législatives. Le pourcentage de chômeurs à 6,15% peut agir sur les attentes des électeurs en matière de mesures sur l'emploi. Avec 47,84% de population active et une densité de population de 104 hab/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (88,99%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 600 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (4,26%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,27%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Valliquerville mettent en avant une diversité de qualifications, avec 30,89% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - Election à Valliquerville : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Valliquerville (76190) ? Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 52,59% au premier tour. Au second tour, 53,55% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Valliquerville pour les législatives 2024 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 124 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 82,13% s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 80,69% au premier tour, soit 907 personnes.