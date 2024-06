Résultat des législatives à Vandœuvre-lès-Nancy : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Sur qui vont se diriger les orphelins de la Nupes à Vandœuvre-lès-Nancy ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives étant terminée, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Front populaire ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Vandœuvre-lès-Nancy, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 47,43% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 39% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann a plus récemment cumulé 16,12% à Vandœuvre-lès-Nancy début juin. Un score qui devrait s'améliorer dans la soirée, puisque l'union renouvelée s'élève virtuellement à 42% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Vers une nouvelle surprise du RN aux législatives à Vandœuvre-lès-Nancy ? Difficile de prédire ce qui va se passer après cette combinaison de scores. Mais quelques grandes lignes apparaissent… Si en France, les sondages calculent une évolution du RN à environ 15 points aux législative 2024 en comparaison de son résultat des législatives 2022 (ce qui amènerait virtuellement le parti de Jordan Bardella à 28% dans la commune), on note néanmoins que le mouvement n'a enregistré que 3 points de plus entre les européennes 2019 et et les européennes 2024 sur place. La dynamique devrait donc être plus limitée localement.

15:31 - Une avance de Bardella à Vandœuvre-lès-Nancy le 9 juin De nombreuses choses ont bougé depuis ces élections. 22,62% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Vandœuvre-lès-Nancy, devant Manon Aubry à 20,07% et Raphaël Glucksmann à 16,12%. Le RN a séduit ainsi pas moins de 1580 votants de Vandœuvre-lès-Nancy.

14:32 - Vandœuvre-lès-Nancy avait voté Mélenchon au premier tour de la présidentielle 2022 C'est probablement le choix de celui qui va présider la France qui nous donne l'indice le plus fiable sur les préférences des habitants d'une commune. Les habitants de Vandœuvre-lès-Nancy avaient opté pour Marine Le Pen à 16,25% lors du premier tour de l'élection du président de la République. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient surclassé cette fois la représentante de l'extrême droite avec 32% et 29,49% des bulletins exprimés. Le second tour ne sera pas plus favorable à la candidate du RN, Emmanuel Macron s'imposant avec 70,34% contre 29,66% pour Le Pen.

12:32 - Que peuvent dire les tendances des législatives 2022 pour Vandœuvre-lès-Nancy ? Revenir sur le scrutin législatif le plus récent fait figure d'évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Les législatives 2022 à Vandœuvre-lès-Nancy ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui obtiendra 13,45% dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV cumuleront 47,43% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés LFI-PS-PC-EELV avec 39,23% contre 60,77% pour les vainqueurs. Stéphane Hablot conservait donc son avance sur place.

11:02 - Les données démographiques de Vandœuvre-lès-Nancy révèlent les tendances électorales Au cœur de la campagne électorale législative, Vandœuvre-lès-Nancy est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 29 537 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 1 978 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la commune, 14,99% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 21,42% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Avec 3 992 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 19,24%, Vandœuvre-lès-Nancy est un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 936 € par an, la ville dévoile un taux de chômage de 18,43%, révélant une situation économique mitigée. À Vandœuvre-lès-Nancy, où les moins de 30 ans correspondent à 48% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir partagé et florissant.

09:32 - Taux d'abstention aux dernières élections législatives à Vandœuvre-lès-Nancy : les chiffres clés Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette ville ? Pendant les dernières élections européennes, 15 494 inscrits sur les listes électorales de Vandœuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) s'étaient rendus aux urnes (soit 45,92%). Le taux de participation était de 44,76% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 42,29% au premier tour. Au second tour, 41,49% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Vandœuvre-lès-Nancy cette année ? A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 65,16% des électeurs habilités dans la ville avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 67,99% au premier tour, soit 10 463 personnes.