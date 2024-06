Résultat des législatives à Varrains : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - À Varrains, le résultat de la présidentielle toujours dans les mémoires Varrains avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 20,77%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, conforté par 36,86% des voix. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 11,69% et 7,84% des voix. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 33,43% contre 66,57%.

12:32 - Un premier tour positif pour le bloc Ensemble la dernière fois Le RN ne convainquait pas dans la commune de Varrains il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 13,73% au premier tour, contre 40,39% pour Laëtitia Saint-Paul (LREM), Varrains faisant partie de la 4ème circonscription du Maine-et-Loire. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 27,92% contre 72,08% pour les vainqueurs. Laëtitia Saint-Paul conservait donc son avance sur place.

11:02 - Élections à Varrains : l'impact des caractéristiques démographiques Comment les électeurs de Varrains peuvent-ils peser sur le résultat des élections législatives ? Avec 29% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 5,84%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (78,72%) met en exergue le poids des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisme. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (13,38%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 523 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,96%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,05%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Varrains mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,83% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - C'est le moment de voter à Varrains pour les élections législatives À Varrains, le niveau de participation constituera l'un des critères essentiels de ce scrutin législatif 2024. Les populations des communes de petite taille votent fréquemment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle changer pour les législatives ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 940 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 20,53% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 19,57% au second tour. Pour comparer, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 44,48% au premier tour. Au second tour, 47,98% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel député détrônera Laëtitia Saint-Paul dans la 4ème circonscription du Maine-et-Loire ?