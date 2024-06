Résultat des législatives à Vaudelnay : l'élection 2024 en direct

La communauté électorale de Vaudelnay avait plébiscité Marine Le Pen lors de l'élection suprême 2022. La cheffe de file du Rassemblement national finissait avec 37,78% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 26,83% et 10,95% des voix. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec 5,08% des suffrages. La candidate du RN s'imposait ensuite au 2e round dans la ville avec 56,91%, devant Emmanuel Macron à 43,09%.

11:02 - Comment la composition démographique de Vaudelnay façonne les résultats électoraux ?

Dans les rues de Vaudelnay, les élections sont en cours. Avec une population de 1 122 habitants répartis dans 550 logements, ce village présente une densité de 46 habitants par km². Ses 50 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 360 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 31% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 24,15% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des mesures, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 45,71% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 43,89% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 533,62 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Vaudelnay, les spécificités locales se mêlent aux défis français.