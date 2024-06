Résultat des législatives à Vaulx-en-Velin : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Vaulx-en-Velin, quelles sont les options de reports du vote de gauche ? La Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers la nouvelle alliance à gauche aux législatives 2024 ? Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Vaulx-en-Velin, le binôme Nupes avait en effet accumulé 43,38% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 58% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (54,94% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,02% pour Yannick Jadot, 1,83% pour Fabien Roussel et 1,44% pour Anne Hidalgo). A l'issue des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 6,9% à Vaulx-en-Velin. Mais la gauche pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque la nouvelle coalition peut théoriquement atteindre 59% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite n'a pas progressé à Vaulx-en-Velin Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Parmi les enseignements clés pour ce dimanche : Vaulx-en-Velin compte parmi les rares zones où le RN n'a pas progressé entre les européennes de 2019 et celles qui viennent d'avoir lieu en 2024, Jordan Bardella enregistrant en effet 17,92% lors du rendez-vous européen du 9 juin contre 22,86% il y a cinq ans. Une situation qui tranche avec ce que l'on a pu voir au niveau de la France, avec un peu plus de huit points gagnés pour le RN entre les deux scrutins.

15:31 - Vaulx-en-Velin fait exception lors des européennes Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment qu'il est bon d'analyser de près. Un véritable raz de marée… Même si tous les secteurs ne sont pas concernés. Le Rassemblement national n'a pas percé il y a quelques semaine en effet, à Vaulx-en-Velin, la liste de Bardella affichant 17,92% aux européennes. C'est la liste de Manon Aubry qui a terminé première avec 48,16%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon doublait Macron et Le Pen à Vaulx-en-Velin lors de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen n'arrivait même pas dans le duo de tête à Vaulx-en-Velin au 1er tour de la présidentielle 2022 tombant à 13,57% contre 17,28% pour Emmanuel Macron et 54,94% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 71,33% contre 28,67% pour Le Pen au second round dans la localité.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Vaulx-en-Velin Avec 11,99% à Vaulx-en-Velin, le Rassemblement national avait été devancé par les 43,38% du binôme Nupes au premier tour des législatives 2022. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire, la 7ème circonscription du Rhône. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 30,25% contre 69,75% pour les vainqueurs. Abdelkader Lahmar remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Vaulx-en-Velin aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux A mi-chemin des élections législatives, Vaulx-en-Velin foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 52 139 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 4 580 entreprises attestent une économie florissante. Dans la ville, 48% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 4,6% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les 11 746 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 1995,0 €/mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 21,06%, annonçant une situation économique mitigée. À Vaulx-en-Velin, où les moins de 30 ans représentent 48% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Vaulx-en-Velin À Vaulx-en-Velin (69120), la participation sera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 27,85% au premier tour. Au deuxième tour, 27,61% des électeurs ont exercé leur droit de vote. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 49,88% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 59,55% au premier tour, c'est-à-dire 14 325 personnes.