19:51 - À Verrières-en-Anjou, le résultat de la gauche unie aux dernières législatives convoité La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, pourrait en rassembler une portion. Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 17,58% à Verrières-en-Anjou. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 31% pour la gauche pour ces législatives dans la localité, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (7,27%), de l'EELV Marie Toussaint (6,63%) ou encore de Léon Deffontaine (1,86%). La barre est haute : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Verrières-en-Anjou, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 24,68% des votes dans la localité. Une performance à comparer enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - 9 points gagnés en 5 ans par le RN à Verrières-en-Anjou Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 31% des voix au scrutin européen de 2024, soit huit points de plus qu'en 2019, la tendance locale semble bien plus puissante. Le parti lepéniste a en effet déjà avancé de 9 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN puisse atteindre voire dépasser les 23% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Au début du mois, la victoire de Bardella à Verrières-en-Anjou Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, a pris place dernièrement qu'il faut aussi observer avec attention. D'autant que ce choc a provoqué l'élection qui arrive désormais. Il y a quelques semaines en effet, à Verrières-en-Anjou, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, a pris la première place, cumulant 25,43% des suffrages face à Valérie Hayer à 20,8% et Raphaël Glucksmann à 17,58%. Si on entre dans le détail, 836 votants ont alors été séduits par le RN dans la localité.

14:32 - À Verrières-en-Anjou, le résultat de la présidentielle toujours pertinent C'est incontestablement l'élection à la présidence de la République qui est le meilleur indice sur les préférences des habitants d'une commune. Verrières-en-Anjou avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 18,53%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 38,46% des voix. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec seulement 17,82% et 6,38% des suffrages. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 30,39% contre 69,61%.

12:32 - Un premier tour positif pour le bloc Ensemble il y a deux ans Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat du RN à ces législatives2024 sera très analysé. Lors des élections législatives 2022, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Verrières-en-Anjou, récoltant 15,18% des voix sur place, contre 45,67% pour François Gernigon (LREM). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés La République en Marche (61,74% contre 38,26% pour le RN). François Gernigon remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Verrières-en-Anjou : une analyse socio-démographique Dans la commune de Verrières-en-Anjou, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections législatives. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la ville, 33% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,79% sont des personnes âgées. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (84,76%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 3 272 votants. Le nombre de familles monoparentales (9,8%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,93%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Verrières-en-Anjou mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 23,52% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Election à Verrières-en-Anjou : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Comment ont voté les électeurs de cette agglomération lors des consultations démocratiques antérieures ? Il y a quelques semaines, lors des précédentes élections européennes, sur les 6 291 personnes en âge de voter à Verrières-en-Anjou, 45,97% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 46,66% en 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,32% au premier tour et seulement 48,06% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Verrières-en-Anjou ? En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, 22,12% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 21,16% au second tour.