En direct

19:48 - Le Nouveau Front populaire, nouvelle machine pour la gauche lors de ces élections législatives 2024 ? L'autre source de doute qui accompagne ces élections législatives 2024 est celle du poids de la gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la coalition de Mélenchon. La manne semble conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Verton, le binôme Nupes avait en effet cumulé 15,44% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,58% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,51% pour Yannick Jadot, 2,57% pour Fabien Roussel et 1,03% pour Anne Hidalgo). A l'issue des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 9,55% à Verton. Reste que dans la ville, il faudra aussi assimiler les 2,94% de Manon Aubry (LFI), les 2,2% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,74% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un cumul de 14% cette fois.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 10 points à Verton Difficile de se faire une idée précise des prochaines élections après cette avalanche de résultats. Mais quelques grandes directions se dégagent… Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été pris par le RN au niveau de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera à près de 30% voire plus à Verton ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 41,32% pour la liste RN à Verton le 9 juin dernier Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler encore plus indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. 41,32% des voix ont en effet cheminé vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Verton, contre Valérie Hayer à 18,37% et Raphaël Glucksmann à 9,55%. Le mouvement nationaliste a rassemblé ainsi pas moins de 450 votants de Verton.

14:32 - 34,36% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Verton La préférence des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans le choix fait lors de la présidentielle. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Verton lors du premier tour de la présidentielle avec 34,36%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 32,37%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 11,58% et 7,14% des suffrages. Et la candidate du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 48,75% contre 51,25%.

12:32 - Un premier tour positif pour le clan macroniste en 2022 Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un enseignement clé au moment des élections qui se jouent. Aux législatives en 2022 à Verton, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 25,93% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 32,19% pour Philippe Fait (LREM) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche (57,11%). Philippe Fait remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Les défis socio-économiques de Verton et leurs implications électorales À Verton, les données démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influer sur les élections législatives. Avec 31% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 11,12%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (23,07%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 1 025 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,90%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,94%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Verton mettent en relief une diversité de qualifications, avec 26,85% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Verton Au cours des dernières années, les 2 593 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Lors des européennes de début juin, le pourcentage de participation atteignait 57,6% des votants de Verton. La participation était de 56,01% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 50,07% au premier tour et seulement 47,68% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau national, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, presque un record pour des législatives.