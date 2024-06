En direct

19:42 - Un vote de gauche estimé entre 22% et 31% à Veurey-Voroize pour ces législatives La Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir son score basculer vers la nouvelle coalition de gauche lors de ces nouvelles élections ? Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives en 2022, à Veurey-Voroize, le binôme Nupes avait en effet cumulé 22,47% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 16,11% à Veurey-Voroize le 9 juin. Mais la gauche pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin du jour, puisque l'union relookée peut théoriquement atteindre 31% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Une progression notable du RN à Veurey-Voroize Difficile de trouver un sens à cette combinaison hétéroclite de résultats. Mais des tendances se distinguent… Alors qu'au niveau du pays, les scores de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des voix au scrutin européen de juin, soit environ huit points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale apparaît plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà avancé de 10 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN dépassera les 27% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance du RN dans la moyenne à Veurey-Voroize au début du mois Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment qu'il convient d'observer de près. D'autant que ce séisme est à l'origine de l'élection qui arrive maintenant. C'est en effet la liste Rassemblement national de Bardella qui s'est imposée aux élections européennes il y a trois semaines à Veurey-Voroize, avec 31,48% des suffrages exprimés (209 voix) devant la liste de Raphaël Glucksmann avec 16,11%, suivie par Valérie Hayer avec 15,51%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Veurey-Voroize lors de l'élection présidentielle Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 25,11% contre 30,5% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 17,32% et 6,54% des suffrages. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 38,77% contre 61,23%.

12:32 - Le parti présidentielle en tête au premier tour des législatives 2022 à Veurey-Voroize Lors des dernières législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Veurey-Voroize, grappillant 19,04% des votes sur place, contre 34,99% pour Emilie Chalas (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés La République en Marche avec 40,75% contre 59,25% pour les vainqueurs. Emilie Chalas remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Veurey-Voroize : législatives et dynamiques démographiques Les facteurs démographiques et socio-économiques de Veurey-Voroize montrent des tendances claires qui pourraient influer sur le résultat des élections législatives. Le pourcentage de chômeurs à 9,64% peut agir sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les politiques sur le travail. Avec une densité de population de 118 hab par km² et 47,34% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 30,39%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (9,26%) révèle des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,22%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Veurey-Voroize mettent en relief une diversité de qualifications, avec 22,93% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Veurey-Voroize ? L'étude des résultats des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville. Durant les dernières élections européennes, 59,58% des personnes habilitées à voter à Veurey-Voroize s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 53,66% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 53,54% au premier tour et seulement 48,34% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Veurey-Voroize ? Pour comparer, au niveau du pays, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.