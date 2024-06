En direct

19:49 - Qui vont plébisciter les supporters de l'ancienne Nupes à Vic-la-Gardiole ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, a des chances d'en rassembler une portion. Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 10,5% à Vic-la-Gardiole. Reste que dans la commune, il faudra aussi avoir un œil sur les 5,98% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,46% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,99% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un total tournant autour des 19% sur place. Lors du premier tour des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 23,08% des voix dans la commune. Une poussée à comparer enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - 12 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite à Vic-la-Gardiole Alors que conclure de tous ces données ? Alors qu'au niveau national, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 31% des voix aux élections européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'en 2019, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement lepéniste a en effet déjà gagné 12 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 50% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à 48,04% à Vic-la-Gardiole il y a trois semaines Regarder quelques jours en arrière apparaît également comme pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur incontournable. Le score de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Vic-la-Gardiole, à 48,04%. Le mouvement nationaliste doublait alors Raphaël Glucksmann à 10,5% et Valérie Hayer à 9,37%.

14:32 - Vic-la-Gardiole avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans les résultats de la présidentielle. On remarque que le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives il y a deux ans à Vic-la-Gardiole que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. Elle avait engrangé 35,78% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 19,14% et 17,08%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 59,58% contre 40,42%).

12:32 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Vic-la-Gardiole ? Le nombre de bulletins en faveur de Jordan Bardella ce soir sera la clé du scrutin localement pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Vic-la-Gardiole en 2022 lors des législatives. Dans la commune, qui faisait partie de la 8ème circonscription de l'Hérault, c'est Cédric Delapierre qui arrivait en tête au premier tour avec 37,70%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 59,78%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,22%.

11:02 - Vic-la-Gardiole : démographie, élections et perspectives d'avenir A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Vic-la-Gardiole foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 3 416 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 430 entreprises, Vic-la-Gardiole permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une automobile (64,07%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. La population étrangère de 150 personnes apporte une richesse culturelle précieuse. Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,02%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 2177,17 €/mois, jouissant d'une certaine prospérité. À Vic-la-Gardiole, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Participation aux dernières élections législatives à Vic-la-Gardiole : un aperçu détaillé L'étude des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune. A l'occasion des précédentes européennes, parmi les 2 672 inscrits sur les listes électorales à Vic-la-Gardiole, 58,38% étaient allés voter, contre une participation de 49,88% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 44,99% au premier tour et seulement 44,5% au second tour. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 73,32% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 76,89% au premier tour, ce qui représentait 2 069 personnes.