Résultat des législatives à Vic-sur-Seille : l'élection 2024 en direct

L'élection à la présidence de la République avait offert un bel avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. Marine Le Pen glanait 31,62% au premier tour contre 26,61% pour Emmanuel Macron et 16,31% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Valérie Pécresse devait alors se placer parmi les figurants avec seulement 5,72% des voix pour sa part. Rebelotte pour la cheffe du RN au deuxième tour devant Emmanuel Macron avec 50,36%.

Le nombre d'électeurs séduits par la formation menée par Jordan Bardella ce soir sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour cette élection. Lors des dernières législatives à Vic-sur-Seille, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 18,07% des électeurs ayant voté pour son binôme, contre 52,77% pour Fabien Di Filippo (Les Républicains) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains avec 79,41%. Fabien Di Filippo remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Vic-sur-Seille : démographie et socio-économie impactent les législatives

Dans les rues de Vic-sur-Seille, les élections sont en cours. Avec ses 1 329 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 57 entreprises témoignent d'une économie favorable. Dans le village, 18,39% des résidents sont des enfants, et 28,98% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 25,94% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 46,82% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 687,29 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Vic-sur-Seille écrit une nouvelle page de l'histoire française.