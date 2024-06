Résultat des législatives à Vichy : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Vichy fait envie Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votants lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Front populaire qui se présente cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les urnes. Lors des européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 13,44% à Vichy. Mais ce sont 24% que peut en revanche briguer la gauche, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (6,06%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,41%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,47%). A l'occasion du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 17,78% des bulletins dans la localité.

18:42 - 8 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Vichy Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été arrachés par le RN à l'échelle locale entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera à près de 20% voire plus à Vichy ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 28,73% dans la moyenne nationale pour le RN à Vichy au début du mois Le résultat de ce dimanche 30 juin va peut-être répéter l'équilibre établi le 9 juin dernier. Le 9 juin en effet, à Vichy, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, s'est imposée, avec 28,73% des voix devant Valérie Hayer à 17,1% et Raphaël Glucksmann à 13,44%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Vichy lors de l'élection présidentielle Vichy avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 19,94%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, conforté par 31,9% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 16,34% et 10,12% des suffrages. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 38,27% contre 61,73%.

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives il y a deux ans à Vichy ? Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un indice précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Avec 12,9% à Vichy, le RN était devancé par les 29,46% du binôme Les Républicains au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Vichy se tournera d'ailleurs encore vers Nicolas Ray au second tour, finalement à la première place localement avec 59,69%.

11:02 - Dynamique électorale à Vichy : une analyse socio-démographique Au cœur de la campagne électorale législative, Vichy se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 25 789 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 2 452 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (47,06%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Avec 1 879 résidents étrangers, Vichy se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 890 euros par an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 21,57%, révélant une situation économique mitigée. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Vichy écrit une nouvelle page de l'histoire du pays.

09:32 - Les législatives démarrent à Vichy : quel sera le taux de participation ? L'observation des consultations démocratiques antérieures permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette agglomération. Au moment des dernières élections européennes, 17 749 personnes aptes à participer à une élection à Vichy avaient pris part au scrutin (soit 50,54%). La participation était de 49,91% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 46,7% au premier tour. Au second tour, 41,61% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Vichy ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 67,74% des votants de l'agglomération. La participation était de 70,07% au premier tour, ce qui représentait 12 391 personnes.