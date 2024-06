En direct

19:49 - Sur quel candidat vont converger les voix de la Nupes à Villaines-la-Juhel ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les esprits lors des élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance en 2024. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. A l'issue des élections européennes, la liste Glucksmann a atteint 11,07% à Villaines-la-Juhel. Mais ce sont 17% que peut en revanche briguer la gauche, la part de voix du leader Place Publique étant à gonfler avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (3,37%), de Marie Toussaint (1,63%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,06%). Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement à Villaines-la-Juhel, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 43,32% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour le Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné comme très proche de l'alliance macroniste par les instituts de sondage ?

18:42 - 11 points arrachés en 5 ans par le RN à Villaines-la-Juhel Difficile d'y voir clair dans l'ensemble de ces chiffres. Mais quelques grandes directions émergent… Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été récupérés par le RN sur place entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il est donc possible que le RN soit à près de 30% à Villaines-la-Juhel ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 36,26% pour le RN à Villaines-la-Juhel au début du mois Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus avisé encore, au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est notable. Si on se penche sur le détail, 334 électeurs de Villaines-la-Juhel ont en effet préféré le parti lepéniste il y a trois semaines, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, glanait 36,26% des votes contre Valérie Hayer à 27,25% et Raphaël Glucksmann à 11,07%.

14:32 - 35,67% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Villaines-la-Juhel La typologie politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du président de la République. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Villaines-la-Juhel lors du premier tour de la présidentielle avec 35,67%, dépassant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 29,35%. Villaines-la-Juhel n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec seulement 10,64% et 6,75% des suffrages. Et la patronne du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 41,89% contre 58,11%.

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives en 2022 à Villaines-la-Juhel ? Lors des législatives il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Villaines-la-Juhel, obtenant 17,46% des suffrages sur place, contre 43,32% pour Guillaume Garot (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette LFI-PS-PC-EELV avec 40,57% contre 59,43% pour les vainqueurs. Guillaume Garot remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Villaines-la-Juhel Quel portrait faire de Villaines-la-Juhel, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 1 637 logements pour 2 694 habitants, la densité de la commune est de 100 habitants/km². Ses 167 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 759 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 23% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 17,69% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 48,94% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,25%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 1916,48 €/mois. Villaines-la-Juhel manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en constante évolution.

09:32 - Participation aux dernières élections législatives à Villaines-la-Juhel : les chiffres clés Ce 30 juin, lors du premier tour des législatives à Villaines-la-Juhel, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 43,74% au premier tour. Au deuxième tour, 40,17% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Villaines-la-Juhel ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, 69,15% des personnes habilitées à participer à une élection dans la localité avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 71,06% au second tour, soit 1 535 personnes.