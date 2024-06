Résultat des législatives à Villebrumier : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Le 9 juin dernier, la victoire de Bardella à Villebrumier Revenir quelques semaines en arrière semble plus que jamais indispensable au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin, le verdict qui est tombé à l'issue des élections du 9 juin dernier étant un marqueur majeur. Le 9 juin en effet, à Villebrumier, la liste RN, avec Jordan Bardella comme tête de file, s'est imposée, cumulant 44,37% des votes contre Raphaël Glucksmann à 13,31% et Valérie Hayer à 10,41%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Villebrumier au premier tour de la dernière présidentielle La préférence des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans le résultat de la présidentielle. Marine Le Pen avait fini en tête avec 29,72% au premier tour de la présidentielle de 2022 à Villebrumier. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 20,96% et Emmanuel Macron troisième avec 19,73%. Jean Lassalle devait se contenter de la quatrième place avec seulement 8,26% des voix. Pour le deuxième tour de l'élection, c'est encore Marine Le Pen qui avait le plus convaincu avec 55,12%, devant Emmanuel Macron à 44,88%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Villebrumier Le verdict du plus récent scrutin législatif est un enseignement clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Aux législatives en 2022 à Villebrumier, le RN terminait à la deuxième place, 25,36% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 34,56% pour Valérie Rabault (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 60,00%. Valérie Rabault remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat de Villebrumier : un regard sur la démographie locale Dans les rues de Villebrumier, les élections sont en cours. Dotée de 604 logements pour 1 356 habitants, la densité de la commune est de 119 habitants/km². Ses 88 entreprises démontrent une économie florissante. Dans le village, 31% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 25,02% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 29,71% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 41,46% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 242,49 euros, accable une ville qui désire un avenir prospère. Ainsi, à Villebrumier, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

09:32 - Villebrumier : la mobilisation des électeurs aux législatives Au fil des derniers scrutins électoraux, les 1 390 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Pendant les européennes de début juin, le pourcentage de participation s'élevait à 60,5% des électeurs de Villebrumier (Tarn-et-Garonne). Le taux de participation était de 60,72% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 51,36% au premier tour et seulement 54,78% au deuxième tour. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 84,4% au sein de la commune. La participation était de 82,29% au deuxième tour, soit 813 personnes.