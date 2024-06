Difficile de se faire une idée précise des prochaines élections après cette combinaison de chiffres. Mais des pistes apparaissent… Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été pris par le RN au niveau local entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En faisant une projection sommaire, on peut donc imaginer que le RN sera tout proche des 20% voire plus à Villefranche-de-Rouergue ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

11:02 - Les enjeux locaux de Villefranche-de-Rouergue : tour d'horizon démographique

Dans la commune de Villefranche-de-Rouergue, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans l'agglomération, avec près de 27% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 16,1%. De plus, le taux de ménages propriétaires (57,46%) met en avant l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Un salaire moyen mensuel net de 1968,34 euros par mois souligne le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 4 319 votants. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 9,82% et d'une population étrangère de 6,99% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Villefranche-de-Rouergue mettent en relief une diversité de qualifications, avec 33,82% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.