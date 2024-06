Résultat des législatives à Villemomble : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Quel résultat pour à gauche au terme de ces élections législatives 2024 ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Nouveau Front populaire qui a émergé cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. A l'issue des européennes, la liste Glucksmann a obtenu 13,23% à Villemomble. Mais ce sont 41% que peut en revanche viser la gauche, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (22,23%), de Marie Toussaint (5,91%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,83%). Au cours du premier tour des législatives il y a deux ans, à Villemomble, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 32,35% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective enfin avec les 37% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Quels résultats pour le Rassemblement lors des législatives à Villemomble ? Que retenir des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? Si on tient compte de la progression du RN constatée des dernières élections à l'échelle nationale, soit près de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du Rassemblement national a toutes les chances de se situer à environ 21% à Villemomble. Un verdict qui paraît logique compte tenu des électeurs également grattés par le parti dans la commune sur la même période (17,51% pour Jordan Bardella en 2019 et 22,4% le 9 juin dernier), correspondant en effet à 5 points de parts de voix.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Villemomble il y a trois semaines ? Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques semaines reste sans doute plus ancré encore dans les mémoires. 22,4% des votes sont en effet tombés vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Villemomble, devant Manon Aubry à 22,23% et Raphaël Glucksmann à 13,23%. Le mouvement eurosceptique s'est arrogé le scrutin avec pas moins de 1961 habitants de Villemomble passés par les isoloirs.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon doublait Macron et Le Pen à Villemomble lors de la présidentielle 2022 C'est incontestablement l'élection du président de la République qui nous donne l'indice le plus fiable sur le bord politique des habitants d'une commune. Lors de l'élection du chef de l'Etat, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 31,45% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 27,01%. Marine Le Pen n'arrivait pour sa part à glaner que 15,02%. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 68,58% devant Marine Le Pen (31,42%).

12:32 - Les données des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Villemomble ? Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national va être le déterminant à l'échelle locale pour ces élections législatives. Le RN ne convainquait pas à Villemomble en 2022, lors des élections législatives, avec 13,65% au premier tour, contre 32,35% pour Fatiha Keloua Hachi (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Villemomble votant pour la 8ème circonscription de la Seine-Saint-Denis. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés Nupes avec 49,94% contre 50,06% pour les vainqueurs. Fatiha Keloua Hachi remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Villemomble : démographie, élections et stratégies politiques Au cœur de la campagne électorale législative, Villemomble se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 30 332 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 2 574 entreprises, Villemomble se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 39% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 18,56% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Villemomble accueille une communauté diversifiée, avec ses 5 052 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 895 euros par an, la ville aspire à un avenir prospère. À Villemomble, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Villemomble Au fil des précédentes consultations politiques, les 30 514 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. A l'occasion des dernières élections européennes, 43,68% des électeurs de Villemomble avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 49,49% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 50,91% au premier tour. Au second tour, 52,48% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Villemomble ? En proportion, à l'échelle de la France, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.