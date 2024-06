La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'un chef, pourrait en attirer une portion. Au cours du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Villeneuve-lès-Maguelone, le binôme Nupes avait en effet réuni 24,88% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. A l'issue des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 12,31% à Villeneuve-lès-Maguelone. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un cumul de 27% sur place.

Le scrutin présidentiel est probablement la référence pour juger une tendance politique locale. La présidentielle avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La leader du parti d'extrême droite engrangeait 31,41% au 1er tour contre 21,33% pour Jean-Luc Mélenchon et 20,82% pour Emmanuel Macron sur le podium. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec seulement 9,44% des suffrages. La cheffe du RN avait aussi une longueur d'avance au second tour avec 53,69%.

11:02 - Villeneuve-lès-Maguelone et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux

Quelle influence les habitants de Villeneuve-lès-Maguelone exercent-ils sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 424 habitants/km² et 44,19% de population active, ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 12,43% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants quant aux politiques sur l'emploi. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 355 € par an souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 3 540 votants. Le nombre de familles monoparentales (17,35%) met en évidence des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (9,43%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Villeneuve-lès-Maguelone mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,55% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.