19:52 - Un résultat aux législatives entre 24% et 27% à Villeneuve-sur-Lot pour la nouvelle coalition de gauche ? Une autre source de doute qui entoure ces législatives est celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Front populaire, un an après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). A l'issue des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 13,01% à Villeneuve-sur-Lot. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 27% pour la gauche pour ce premier tour dans la localité, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (9,33%), de Marie Toussaint (3,46%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,39%). La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Villeneuve-sur-Lot, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 24,29% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Quel score pour le Rassemblement national lors des législatives à Villeneuve-sur-Lot ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Quand on analyse la progression du RN lors des dernières élections à l'échelle nationale, soit pas moins de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN pourrait s'élever à environ 30% à Villeneuve-sur-Lot. Une projection qui semble coller avec les points également grappillés par les lepénistes dans la localité sur la même période (28,1% pour Jordan Bardella en 2019 et 35,98% le 9 juin dernier) : une hausse de 7 points qui peut toujours évoluer.

15:31 - Un effet Bardella aussi à Villeneuve-sur-Lot le 9 juin ? Le résultat des élections il y a quelques semaines est majeur. Se pencher sur la dernière expérience électorale apparaît donc plus que jamais comme évident au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Villeneuve-sur-Lot, la liste du RN, qui avait à sa tête un certain Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, avec 35,98% des voix devant Raphaël Glucksmann à 13,01% et Valérie Hayer à 12,39%.

14:32 - Villeneuve-sur-Lot avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait marqué beaucoup de points à Villeneuve-sur-Lot à l'issue de l'élection présidentielle 2022 avec un score de 25,08% des électeurs au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 24,25% et 22,09% des voix. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec seulement 8,93% des voix pour sa part. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,75% contre 52,25%.

12:32 - Que disent les résultats des législatives 2022 pour Villeneuve-sur-Lot ? Jeter un œil sur le plus récent scrutin législatif semble plutôt sensé au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Aux législatives en 2022 à Villeneuve-sur-Lot, le RN se plaçait à la deuxième place, 22,06% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 24,29% pour Xavier Czapla (Nupes) au premier tour. Au second, il cumulait pourtant 54,66% des voix, devant les candidats LFI-PS-PC-EELV (45,34%). C'est donc Annick Cousin chez les frontistes qui prenait l'avantage.

11:02 - Le poids démographique et économique de Villeneuve-sur-Lot aux élections législatives A la mi-journée des législatives, Villeneuve-sur-Lot fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 21 629 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 762 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 5 856 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (68,96%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. La population étrangère de 1 435 personnes apporte une richesse culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 1942,16 € par mois, la ville affiche un taux de chômage de 19,37%, annonçant une situation économique mitigée. À Villeneuve-sur-Lot, les intérêts locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Villeneuve-sur-Lot : quel était le pourcentage d'abstention aux législatives ? L'abstention sera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif à Villeneuve-sur-Lot (47300). Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 45,46% au premier tour et seulement 44,59% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Villeneuve-sur-Lot ? Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 16 554 personnes en âge de voter au sein de la ville, 70,1% avaient pris part au vote. La participation était de 67,77% au second tour, soit 11 220 personnes.