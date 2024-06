Résultat des législatives à Villeron : l'élection 2024 en direct

Le résultat de ces législatives va peut-être concorder avec le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Le score de la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Villeron, avec 43,25%, soit 202 voix dans la ville. L'extrême droite doublait alors Manon Aubry à 17,77% et Valérie Hayer à 9,21%.

14:32 - 30,85% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Villeron

Le bord politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection du chef de l'Etat. On remarque que le RN avait réalisé au premier tour un résultat plus élevé aux législatives à Villeron que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle. La candidate avait accumulé 30,85% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, crédités respectivement de 29,77% et 19,07%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 53,85% contre 46,15%).