Résultat des législatives à Villers-la-Montagne : l'élection 2024 en direct

15:36 - Avantage Emmanuel Macron à Villers-la-Montagne lors de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection de celui qui va présider la France. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Villers-la-Montagne lors du premier tour de la présidentielle avec 28,96%, arrivant devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 24,48%. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 18,03% et 9,18% des suffrages. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 45% contre 55%.

12:32 - Quel résultat à Villers-la-Montagne pour le bloc présidentiel ce soir ? Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera observé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Aux législatives en 2022 à Villers-la-Montagne, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 17,56% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 36,29% pour Xavier Paluszkiewicz (La République en Marche) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 58,03%. Xavier Paluszkiewicz remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Comment la composition démographique de Villers-la-Montagne façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Villers-la-Montagne, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des législatives. Dans la ville, 15,08% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 8,13% sont des personnes âgées. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (85,6%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 605 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (8,26%) révèle des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (8,29%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Villers-la-Montagne mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,41% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - C'est l'heure de voter à Villers-la-Montagne : les législatives débutent L'un des critères importants de ce scrutin législatif 2024 sera indiscutablement le niveau de participation à Villers-la-Montagne. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,27% au premier tour. Au second tour, 52,33% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Villers-la-Montagne ? Pour comparer, au niveau national, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, c'était presque un record. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 78,87% des personnes aptes à voter dans la localité avaient pris part au scrutin. La participation était de 78,28% au premier tour, c'est-à-dire 926 personnes.