Résultat des législatives à Villers-lès-Nancy : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - La gauche a gagné du terrain depuis les dernières législatives à Villers-lès-Nancy Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votes lors des dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui s'avance en 2024. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Villers-lès-Nancy, le binôme Nupes avait en effet cumulé 33,33% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé comme très proche de l'alliance macroniste dans les sondages ? Aux élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 19,72% à Villers-lès-Nancy. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'union ripolinée peut virtuellement se situer à 34% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres à Villers-lès-Nancy avant les législatives Difficile d'avoir les idées claires après cette combinaison de résultats. Mais des tendances émergent… La progression du RN est déjà forte à Villers-lès-Nancy entre le score de Jordan Bardella en 2019 (14,76%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (20,59%), de l'ordre de 6 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les sondeurs offrant plutôt au RN un score de 30 à 35% en France, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas très loin des 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - 20,59% pour le Rassemblement national à Villers-lès-Nancy il y a trois semaines Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment dont les résultats sont aussi à étudier avec attention. D'autant que ce séisme est le déclencheur de l'élection qui arrive désormais. Si on se penche sur le détail, 1237 habitants de Villers-lès-Nancy passés par les urnes ont en effet été séduits par l'extrême droite il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella attirait 20,59% des suffrages face à Valérie Hayer à 20,01% et Raphaël Glucksmann à 19,72%.

14:32 - 35,9% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Villers-lès-Nancy Marine Le Pen finissait loin derrière dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022 ne s'élevant qu'à 15,07% contre 35,9% pour Emmanuel Macron et 21,48% pour Jean-Luc Mélenchon. Et La patronne du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 28,37% contre 71,63%.

12:32 - Que peuvent signifier les tendances des législatives 2022 pour Villers-lès-Nancy ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un précédent précieux au moment des élections qui se jouent. Lors des législatives il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Villers-lès-Nancy, grattant 14,56% des voix sur place, contre 33,33% pour Stéphane Hablot (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Au second tour, c'est en revanche Emmanuel Lacresse (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui cumulera le plus de votes, avec 52,91% sur la seule circonscription recouvrant la zone.

11:02 - Villers-lès-Nancy : quand les données démographiques façonnent les urnes La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Villers-lès-Nancy contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans l'agglomération, 14,04% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 30,18% de 60 ans et plus. Le taux élevé de cadres, représentant 29,17%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Le nombre d'allocataires de la CAF (22,56%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (8,77%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 10,31% à Villers-lès-Nancy, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Villers-lès-Nancy Le taux de participation sera immanquablement l'un des facteurs importants de ces élections législatives à Villers-lès-Nancy (54600). A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, sur les 10 452 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 24,23% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 22,8% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 45,61% au premier tour. Au deuxième tour, 46,73% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Villers-lès-Nancy ? La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les incertitudes engendrées par la guerre au Moyen-Orient, seraient notamment capables de ramener les électeurs de Villers-lès-Nancy dans les bureaux de vote.