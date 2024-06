Résultat des législatives à Vimartin-sur-Orthe : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Emmanuel Macron en tête à Vimartin-sur-Orthe au premier tour de la présidentielle 2022 Le choix de celui qui va présider la France est incontestablement la meilleure loupe pour juger une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Vimartin-sur-Orthe lors du premier tour de la présidentielle avec 28,48%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 28,01%. Vimartin-sur-Orthe n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 14,72% et 7,91% des suffrages. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 47,17% contre 52,83%.

12:32 - Quel équilibre dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Vimartin-sur-Orthe ? Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un indicateur précieux au moment de l'élection du jour. Lors des élections législatives 2022, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville de Vimartin-sur-Orthe, grattant 20,39% des voix sur place, contre 43,98% pour Guillaume Garot (Nupes). Sur la commune de Vimartin-sur-Orthe, c'est finalement une majorité Nupes qui sera préférée au cours du second tour, confirmant la défaite du parti lepéniste. Une victoire, donc, pour Guillaume Garot dans la localité.

11:02 - Les défis socio-économiques de Vimartin-sur-Orthe et leurs implications électorales La démographie et le contexte socio-économique de Vimartin-sur-Orthe façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Le pourcentage de chômeurs à 13,48% peut agir sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les mesures sur le travail. Avec 40,6% de population active et une densité de population de 14 hab/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage d'agriculteurs, qui s'élève à 14,97%, souligne l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. Le nombre de familles monoparentales (13,35%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,89%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 20,66%, comme à Vimartin-sur-Orthe, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Vimartin-sur-Orthe Ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Vimartin-sur-Orthe (53160), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 44,78% au premier tour et seulement 40,02% au second tour. Quelle sera la participation à Vimartin-sur-Orthe pour les élections législatives 2024 ? Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 69,35% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux de participation de 70,04% au premier tour, c'est-à-dire 650 personnes. L'inflation dans le pays et son impact sur le moral des Français sont susceptibles de renforcer l'engagement civique des citoyens de Vimartin-sur-Orthe.