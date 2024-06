Résultat des législatives à Vimory : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Quel était le résultat de la présidentielle 2022 à Vimory ? Point à retenir : le RN avait enregistré au premier tour plus de votes aux législatives à Vimory que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême. Elle avait rassemblé 32,46% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 24,15% et 12,92%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 53,04% contre 46,96%).

12:32 - Des législatives positives pour le Rassemblement national la dernière fois A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors de ces législatives sera très analysé. Le RN se hissait en première position à Vimory au cours des élections des députés en 2022. On retrouvait en effet Thomas Ménagé en tête au premier tour, avec 33,57% dans la cité, qui votait pour la 4ème circonscription du Loiret. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 71,63%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 28,37%.

11:02 - Analyse socio-économique de Vimory : perspectives électorales Les données démographiques et socio-économiques de Vimory mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'impacter le résultat des législatives. Avec un pourcentage de 32% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 10,88%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments clés. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (79,5%) met en relief le poids des questions de logement et d'urbanisme. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (17,87%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 434 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,64%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,29%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Vimory mettent en avant une diversité de qualifications, avec 30,0% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Participation à Vimory : que retenir des précédentes élections ? Au fil des précédents rendez-vous électoraux, les 1 144 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Il y a trois semaines, durant les précédentes européennes, 801 inscrits sur les listes électorales de Vimory avaient pris part au scrutin (soit 60,55%). La participation était de 56,98% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,59% au premier tour et seulement 52,83% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Vimory cette année ? Il y a 2 ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, 85,5% des électeurs dans la commune avaient pris part au vote. La participation était de 82,89% au premier tour, ce qui représentait 659 personnes.