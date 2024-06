Résultat des législatives à Vincennes : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Un potentiel de 32% à 44% pour le Front populaire à Vincennes La gauche unie aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, que choisiront ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, quelle part se tournera vers le Nouveau Front populaire ? Aux européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 23,02% à Vincennes. Mais ce sont 44% que peut en revanche viser la gauche, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de la LFI Manon Aubry (10,04%), de l'EELV Marie Toussaint (10,34%) et enfin de Léon Deffontaine (1,36%). Au cours du premier tour des législatives en 2022, à Vincennes, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 32,44% des votes dans la commune. Une somme à affiner enfin avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Les performances du Rassemblement national avant les législatives à Vincennes Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si en France entière, les sondages d'opinion annoncent une évolution du Rassemblement national à près de quinze points de plus aux législative 2024 en comparaison de son résultat des dernières législatives (ce qui propulserait le parti de Jordan Bardella pas loin des 20% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le mouvement n'a pour l'instant grappillé que 3 points de plus entre les européennes 2019 et et les européennes 2024 sur place. La dynamique devrait donc être moins forte localement.

15:31 - Un cas particulier pour Vincennes lors des élections européennes Les résultats de ce dimanche 30 juin pourraient plutôt se rapprocher de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. À Vincennes, les récentes européennes se terminaient avec la première place de la liste de Raphaël Glucksmann en effet, avec 23,02% des bulletins exprimés. Elle était suivie de la liste de Valérie Hayer avec 20,27%. En troisième position se trouvait François-Xavier Bellamy avec 10,93%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Vincennes lors de la présidentielle 2022 L'élection du président de la République est sans doute la référence pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Ce sont Emmanuel Macron avec 39,01% et Jean-Luc Mélenchon avec 22,1% qui s'imposaient au premier tour de la présidentielle à Vincennes. Marine Le Pen n'affichait alors que 6,26%. C'est finalement le président sortant qui finira victorieux à 84,1% contre 15,9% pour Le Pen au second round sur place.

12:32 - Le parti présidentielle en tête au premier tour des législatives il y a deux ans à Vincennes Se tourner vers le plus récent scrutin législatif fait sens au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Vincennes en 2022, lors des élections du Parlement, avec 4,74% au premier tour, contre 39,87% pour Guillaume Gouffier-Cha (Ensemble !), Vincennes faisant partie de la 6ème circonscription du Val-de-Marne. Bis repetita au second tour, le parti voyant également le binôme Ensemble ! Remporter le scrutin.

11:02 - Vincennes : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Au cœur de la campagne électorale législative, Vincennes est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 51,74% de cadres pour 48 798 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. Ses 6 462 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 36% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 18,7% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Vincennes accueille une communauté diversifiée, avec ses 4 195 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette diversité sociale, près de 39,27% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1031,65 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Vincennes, les enjeux locaux, tels que le travail, l'éducation et l'immigration, rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Vincennes : la mobilisation des habitants aux législatives Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 49 256 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. Lors des précédentes élections européennes, sur les 32 732 inscrits sur les listes électorales à Vincennes, 33,64% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 37,88% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 39,7% au premier tour. Au deuxième tour, 40,17% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Vincennes pour les élections législatives ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle s'élevait à 18% à 12 h et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.