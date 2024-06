Résultat des législatives à Viry-Châtillon : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Que vont décider les supporters de la Nupes disparue à Viry-Châtillon ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votes lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle union qui a émergé en 2024. Ce qui rend très flou le vote de gauche ce dimanche. Au cours du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Viry-Châtillon, le binôme Nupes avait en effet réuni 32,99% des votes dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné au coude-à-coude avec la majorité dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ? La liste Glucksmann a plus récemment terminé à 11,22% à Viry-Châtillon début juin. Mais on donne la gauche plus haut ce soir, puisque l'alliance remise en place s'élève virtuellement à 37% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le RN en embuscade à Viry-Châtillon avant les législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN se montre déjà solide à Viry-Châtillon entre le score de Jordan Bardella en 2019 (20,9%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (27,57%), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les sondages donnant plutôt au RN une progression de quinze points en comparaison des législatives 2022 dans l'ensemble du pays, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas loin des 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Viry-Châtillon dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella le 9 juin dernier Regarder quelques jours en arrière semble d'autant plus évident au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin, le résultat qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant marquant. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, l'a emporté aux européennes 2024 à Viry-Châtillon. L'extrême droite glanait 27,57% des votes, devant Manon Aubry à 20,66% et Valérie Hayer à 12,25%.

14:32 - Viry-Châtillon avait voté Mélenchon au premier tour de la dernière présidentielle Le choix du président de la République est sans doute la référence pour évaluer une tendance politique locale. Chez les électeurs de Viry-Châtillon, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Avec 18,26%, la cheffe de file du Rassemblement national était reléguée à l'arrière-plan par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 33,55% et 24,4% des bulletins exprimés. Le second round ne sourira pas plus à Marine Le Pen, Emmanuel Macron l'emportant avec 63,71% contre 36,29% pour Le Pen.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au bloc Ensemble en 2022 Le nombre de votes du Rassemblement national sera le grand sujet localement pour ces élections de l'Assemblée nationale. Lors des dernières législatives, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Viry-Châtillon, récoltant 14,81% des suffrages sur place, contre 35,67% pour Robin Reda (LREM). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés La République en Marche avec 47,43% contre 52,57% pour les vainqueurs. Robin Reda conservait donc son avance sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Viry-Châtillon En pleine campagne électorale législative, Viry-Châtillon est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 31 045 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 2 385 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 18 844 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (68,55%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Viry-Châtillon forme une communauté diversifiée, avec ses 5 341 résidents étrangers, soit 17,17% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette diversité sociale, 45,28% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 982,48 euros, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. À Viry-Châtillon, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - La mobilisation des électeurs aux élections législatives à Viry-Châtillon À Viry-Châtillon, l'un des facteurs forts de ces élections législatives sera indéniablement le taux d'abstention. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 42,24% au premier tour. Au second tour, 42,4% des votants ont exercé leur droit de vote. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 70,7% au sein de l'agglomération. Le taux de participation était de 64,63% au deuxième tour, c'est-à-dire 11 832 personnes. L'inflation dans le pays qui pèse sur les finances des foyers français, combinée avec les incertitudes liées à la situation géopolitique actuelle, pourraient pousser les habitants de Viry-Châtillon à ne pas rester chez eux.