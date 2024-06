Résultat des législatives à Viuz-la-Chiésaz : l'élection 2024 en direct

En deux ans, cet équilibre politique a été atomisé, à l'échelle nationale comme dans beaucoup de localités. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, a remporté les élections du Parlement européen 2024 à Viuz-la-Chiésaz. Le mouvement a attiré 25,92% des votes, contre Valérie Hayer à 18,72% et Raphaël Glucksmann à 11,52%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Viuz-la-Chiésaz au premier tour de la présidentielle 2022

La préférence des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 19,54% contre 33,1% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 14,71% et 8,62% des suffrages. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 39,66% contre 60,34%.