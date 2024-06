Résultat des législatives à Wailly-Beaucamp : l'élection 2024 en direct

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Wailly-Beaucamp

Quelle influence la population de Wailly-Beaucamp exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 33% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 6,31%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (83,13%) met en exergue le poids des problématiques relatives au logement et à l'urbanisme. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (12,72%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 397 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,39%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (9,51%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Wailly-Beaucamp mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,94% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.