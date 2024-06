Résultat des législatives à Wailly : l'élection 2024 en direct

11:02 - Wailly et législatives : démographie, économie et choix électoraux

La composition démographique et socio-économique de Wailly détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections législatives. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la localité, 32% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 28,62% de 60 ans et plus. Le taux de familles possédant au moins une voiture (90,32%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 488 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (8,75%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,94%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Wailly mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,19% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.