Résultat des législatives à Wavignies : l'élection 2024 en direct

Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un élément précieux au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Il y a deux ans, lors des législatives à Wavignies, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 32,78% des votants ayant voté pour son binôme, contre 34,68% pour Victor Habert-Dassault (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains avec 53,77%. Victor Habert-Dassault conservait donc son avance sur place.

11:02 - Wavignies : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Wavignies montrent des tendances évidentes qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 122 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,04%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de familles détenant au moins une voiture (90,29%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 427 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,77%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,91%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Wavignies mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,59% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.