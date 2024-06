Résultat des législatives à Woincourt : l'élection 2024 en direct

Consulter des résultats plus récents semble aussi avisé au moment du scrutin de ce dimanche 30 juin. 47,26% des suffrages sont en effet tombés vers la liste RN de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Woincourt, devant Léon Deffontaines à 12,04% et Jean Lassalle à 7%. Le mouvement eurosceptique a cumulé ainsi 216 habitants de Woincourt passés par les urnes.

14:32 - Woincourt avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle

La typologie politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus dans les résultats de la présidentielle. La communauté électorale de Woincourt avait offert un plébiscite à Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle 2022. La cheffe du parti d'extrême droite l'emportait avec 37,21% au 1er round. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron étaient distancés à 19,97% et 18,33% des voix. Fabien Roussel devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 10,53% des voix. La cheffe du RN s'imposait ensuite au second round dans la commune avec 64,31%, devant Emmanuel Macron à 35,69%.