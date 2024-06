Résultat des législatives au Bourget : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La nouvelle coalition de gauche pourrait compter entre 34% et 49% au Bourget à l'issue de ces législatives La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui manque toujours d'un chef, a des chances d'en séduire une part. La manne semble importante : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, au Bourget, le binôme Nupes avait en effet glané 34,8% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Un chiffre à comparer avec les 47% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné dans un combat serré avec la majorité dans les enquêtes d'opinion ? Aux élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a atteint 8,96% au Bourget. Reste que dans la localité, il faudra aussi jauger les 37,58% de Manon Aubry (LFI), les 3,46% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,54% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit une somme de 49% cette fois.

18:42 - Les performances du Rassemblement national avant les législatives au Bourget Difficile de mettre en perspective cet ensemble hétéroclite de résultats. Mais des éléments se dégagent… Si en France entière, les intentions de vote chiffrent une évolution du Rassemblement national à environ quinze points aux législative 2024 par rapport à son score des précédentes législatives (ce qui porterait théoriquement le parti de Jordan Bardella à 25% dans la commune), on remarque pourtant que le mouvement n'a grappillé que 2 points de plus entre les européennes 2019 et et les européennes 2024 sur place. L'explosion du RN devrait donc être plus discrète localement.

15:31 - L'exception Le Bourget lors des européennes Le résultat qui a été établi à l'issue des dernières élections il y a quelques jours reste autrement plus marquant. Avec un résultat de 21,42% en effet, Bardella a été devancé à l'issue des européennes 2024 au Bourget par la liste emmenée par Manon Aubry avec 37,58%.

14:32 - Le Bourget avait voté Mélenchon lors de l'élection présidentielle C'est certainement l'élection du chef de l'Etat qui est le meilleur révélateur sur les préférences des habitants d'une commune. Le Bourget avait offert à Marine Le Pen 14,1% lors du premier tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient dépassé cette fois la candidate avec 44,2% et 23,63% des bulletins exprimés. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 71,09% devant Marine Le Pen (28,91%).

12:32 - Que peuvent enseigner les résultats des législatives 2022 pour Le Bourget ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un précédent précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Les législatives 2022 au Bourget ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 10,82% dans la commune, qui faisait partie de la 5ème circonscription de la Seine-Saint-Denis, alors que les candidats Nupes cumuleront 34,80% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés Nouvelle union populaire écologique et sociale (50,31% contre 49,69% pour le RN). Raquel Garrido remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Dynamique électorale au Bourget : une analyse socio-démographique A mi-chemin des législatives, Le Bourget apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 14 832 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 1 680 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 9 052 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une voiture (53,62%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les 5 388 résidents étrangers, représentant 34,41% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 880 euros/an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 17,28%, annonçant une situation économique tendue. Au Bourget, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

09:32 - Le Bourget : la mobilisation des électeurs aux législatives Au Bourget (93350), l'un des facteurs clés des élections législatives 2024 sera le niveau d'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 37,73% au premier tour. Au deuxième tour, 39,32% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année au Bourget ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux ans, au deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 63,32% des votants de la ville, à comparer avec un taux de participation de 70,7% au premier tour, ce qui représentait 4 424 personnes.