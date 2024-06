En direct

Au Haillan, qui va rafler les électeurs de la Nupes ? L'autre question de ces élections législatives sera celle du vote de gauche après la construction du Nouveau Front populaire. A l'issue des élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 19,06% au Haillan. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 33% sur place. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives au Haillan, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 35,95% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera le Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance du centre dans les sondages lors de ces élections législatives ?

10 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national au Haillan Difficile de résumer clairement toutes ces données. Mais quelques lignes directrices se dégagent… Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats de Jordan Bardella ont affiché plus de 31% des suffrages au scrutin européen de juin, soit huit points de plus qu'en 2019, la dynamique locale semble décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà gagné 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN dépassera les 20% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Une victoire du Rassemblement national au Haillan au début du mois Les résultats de ce 30 juin seront sans doute bien plus proches du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Dans le détail, 1113 habitants du Haillan passés par les urnes ont en effet été séduits par la liste RN il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella cumulait ainsi 25,31% des suffrages contre Raphaël Glucksmann à 19,06% et Valérie Hayer à 17,65%.

Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron au Haillan lors de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans le verdict de l'élection présidentielle. Chez les habitants du Haillan, Marine Le Pen n'était pas vraiment la bienvenue lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec un maigre 18,12%, la cheffe de file du Rassemblement national était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 33,52% et 20,2% des suffrages. Et La candidate du RN s'inclinait face au président sortant au second tour avec 31,62% contre 68,38%.

Au Haillan, les résultats des dernières législatives toujours aussi convaincants aujourd'hui ? Le RN se prenait les pieds dans le tapis au Haillan il y a deux ans, lors des législatives, avec 14,49% au premier tour, contre 35,95% pour Vanessa Fergeau-Renaux (LFI-PS-PC-EELV), Le Haillan étant partie intégrante de la 6ème circonscription de la Gironde. Le second tour sera à l'avenant, le parti voyant cette fois le binôme LREM l'emporter.

Comment la composition démographique du Haillan façonne les résultats électoraux ? En pleine campagne électorale législative, Le Haillan se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 11 572 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 1 057 entreprises, Le Haillan permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (88,88%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Le Haillan forme une communauté diversifiée, avec ses 410 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 32 403 € par an, la ville ambitionne plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 au Haillan contribue à construire l'avenir français.

Les prévisions de la participation aux législatives au Haillan Au Haillan, le taux d'abstention sera indiscutablement un critère décisif des élections législatives. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 17,41% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 22,22% au deuxième tour. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,37% au premier tour et seulement 48,65% au deuxième tour. La baisse du pouvoir d'achat et son impact sur la vie des familles sont de nature à avoir un impact sur les décisions que prendront les citoyens du Haillan.