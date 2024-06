Résultat des législatives à Le Havre : ce que révèlent les premiers chiffres

Lors de l'élection du locataire de l'Elysée, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 30.17% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 27.53%. Marine Le Pen n'arrivait pour sa part à glaner que 20.67%. Le second tour de scrutin restera synonyme de défaite pour la cheffe du RN, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 63.45% contre 36.55% pour Le Pen.

15:43 - Le Havre aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Au cœur de la campagne électorale législative, Le Havre se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 166 058 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 9 063 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (59,97%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Avec 12 416 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 9,71%, Le Havre se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 703 € par an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 20,83%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 au Havre montre l'intérêt des habitants pour les ambitions de la France.