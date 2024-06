Une autre incertitude qui entoure ces législatives sera celle du poids de la gauche après la constitution du Nouveau Front populaire, un an après la dispersion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. A l'issue des élections européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 21,34% au Palais. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, une somme tournant autour des 41% sur place. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, au Palais, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 38,2% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective enfin avec les 40% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (32,11% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,3% pour Yannick Jadot, 2,02% pour Fabien Roussel et 1,7% pour Anne Hidalgo).

Difficile de résumer clairement cet ensemble hétéroclite de résultats. Mais des tendances émergent… La progression du RN se montre déjà forte au Palais entre le score de Jordan Bardella en 2019 (12,94%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (17,77%), de l'ordre de 5 points. Mais l'ascension devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les sondages donnant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% en France, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 18% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme encore plus logique au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Le trio de tête des récentes élections européennes au Palais plaçait en effet dans cet ordre la liste de Raphaël Glucksmann avec 21,34% des bulletins exprimés, devançant la liste de Jordan Bardella avec 17,77% et Valérie Hayer avec 16,76%.

L'élection à la présidence de la République est certainement la clé pour tenter de dégager une tendance politique locale. Marine Le Pen était largement distancée dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022 ne récoltant que 14,07% contre 28,45% pour Emmanuel Macron et 32,11% pour Jean-Luc Mélenchon. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 68,74% devant Marine Le Pen (31,26%).

Le Palais : quand les données démographiques façonnent les urnes

Quel impact aura la population du Palais sur le résultat des législatives ? Avec un taux de chômage de 14,42% et une densité de population de 147 habitants par km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (59,29%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1 112 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,18%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (17,41%) indique des enjeux de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 47,11%, comme au Palais, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.